Медведев о том, как недопуск на «Уимблдон» влияет на мотивацию: «В каком-то смысле мне даже легче»

Первая ракетка мира рассказал, как недопуск на влияет на его мотивацию на травяные турниры.

«В каком-то смысле мне даже легче. По-моему, играть на траве физически очень сложно. Конечно, между Галле и «Уимблдоном» есть неделя перерыва, и этого должно хватить на восстановление, но про себя ты всегда думаешь: «А если я сыграю пять трехсетовиков и закончу трехчасовым финалом?»

Ты можешь проиграть, потерять уверенность в себе перед «Уимблдоном». Ты постоянно играешь с задней мыслью о том, что готовишься к «Уимблдону». Сейчас у меня этого нет. Я играю этот турнир, и значение имеет только он. Я хочу заработать как можно больше очков и не думаю о том, как бы подготовить игру, чтобы быть в лучшей форме на «Уимблдоне».

Я хорошо мотивирован. Я ненавижу проигрывать и люблю побеждать, так что не имеет значения, где я играю. Я всегда хочу победить».

Медведев рассказал, что на следующей неделе будет защищать титул на Мальорке, как бы ни сыграл в Галле. После этого он поедет во Францию отдыхать и готовиться к хардовому сезону.

А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?

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