Плишкова, отыграв у Андрееску подачу на матч: «Во втором и третьем сетах она играла лучше, но я цеплялась, боролась»

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Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу над Бьянкой Андрееску в Берлине – 6:4, 2:6, 7:6. В третьем сете она отыграла подачу на матч.

«Конечно, Бьянка – суперсложная соперница, очень разнообразная. Она умеет резать, умеет играть быстро, очень хорошо подает, умеет выходить к сетке. Так что в матче было всего понемножку.

Я очень горжусь тем, что сумела перевернуть ход матча, потому что в третьем сете я проигрывала. Во втором и третьем сетах она играла лучше, но я цеплялась, боролась и в итоге получила шансы».

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