Дарья Касаткина: «Я вполне довольна тем, что мне сейчас дает жизнь. Иногда нужно это принимать»

поделилась планами на ближайшие недели.

– Совсем недолго, может, пару дней отдохну, а потом снова за работу. Сначала на харде, потому что травы почти нигде нет, а потом поедем на травяные турниры в Берлин, Бад-Хомбург.

Да, такие планы на ближайшее время. Матч уже закончился, так что я думаю о будущем и о том, как справиться с переходом на траву. Хорошо, что я сейчас не в режиме драмы. Иногда нужно принимать то, что дает тебе жизнь, и двигаться с этим дальше. Я вполне довольна тем, что мне сейчас дает жизнь, и буду идти с этим.

– Вы говорили о том, что впервые вышли в полуфинал «Большого шлема». Как выход в такую стадию влияет на вашу уверенность, веру в свою игру, на дальнейшее развитие?

– Влияет сильно, потому что победа всегда придает уверенности, и, как сказал мой тренер, победа в матчах – лучшее лекарство. Это лучший вариант, и я им довольна.

Плюс, выигрывая матчи, ты повышаешь свой рейтинг. Кто угодно может говорить, что не концентрируется на рейтинге, но в конечном счете почти для всех он важен.

Да, в целом, конечно, это придает уверенности, и лучше выигрывать матчи, чем проигрывать. Однозначно.

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