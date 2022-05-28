Хуркач вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». Он единственный, кто пока не проигрывал подачу

13-я ракетка мира в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл – 7:5, 6:2, 6:1.

Поляк впервые вышел во вторую неделю в Париже. Ранее ему это удавалось на , где он в прошлом году играл в полуфинале.

Вообще до -2022 «Уимблдон» был единственным «Шлемом», где Хуркач проходил дальше второго круга. Там ему это удавалось дважды.

Теперь поляк – единственный игрок в сетке, пока не проигрывавший подачу – встретится с или Лоренцо Сонего.

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