Циципас о победе над №134 Коларжем за 4 часа: «Он меня с ума свел»

Четвертая ракетка мира прокомментировал победу над №134 Зденеком Коларжем во втором круге – 6:3, 7:6, 6:7, 7:6. Матч продолжался чуть больше четырех часов.

«Он меня с ума свел. Было очень тяжело – он все тащил… Непросто, непросто…

Мистер Коларж вкладывал каждую частичку себя в мяч, и я хочу поздравить его с таким невероятным уровнем и борьбой».

Также Циципас прокомментировал то, что в четвертой партии отыграл четверной сетбол (ушел с 2:6 на тай-брейке). Три очка подряд он выиграл ударами навылет с форхенда

«Я весь матч их искал, но не находил. Назовем это удачей», – сказал грек в интервью после матча.

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