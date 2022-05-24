Эмбер о прилетевшем на корт голубе: «Он мне мешал, сидел рядом. Я не понял, почему нас не попросили остановить игру»

Юго Эмбер прокомментировал эпизод в первом круге , когда на корт сел голубь. Это произошло в решающем сете против Эмиля Руусувуори (2:6, 6:2, 7:6, 4:6, 2:6).

«Мне кажется, нам нельзя играть, когда голубь на корте. Нужно посмотреть в правилах, в регламенте.

Я подавал, там был голубь, я посмотрел на судью, чтобы он остановил игру. Я не решился сказать. Подумал, может, он ответит: «Нет, голубь тебе не мешает». Но он мне мешал, сидел рядом. Я не понял, почему нас не попросили остановить игру».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе