Рейтинг ATP. Молчан дебютировал в топ-40, Карацев оттуда выпал

Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.
Финалист Лиона Алекс Молчан дебютировал в топ-40. Аслан Карацев оттуда выпал.
Финалист Женевы Жоау Соуза поднялся на 16 мест, вернувшись в топ-70.
FedEx ATP Rankings
Положение на 23 мая 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8660
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|7980
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7075
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5965
|5 (5)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5525
|6 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4648
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3945
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3940
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3820
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3805
|17 (18)
|Рейлли Опелка (США)
|2180
|25 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1620
|38 (47)
|Алекс Молчан (Словакия)
|1163
|41 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1128
|63 (79)
|Жоау Соуза (Португалия)
|906
|66 (57)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|867
|78 (67)
|Бенуа Пэр (Франция)
|784
|89 (102)
|Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
|704
|98 (83)
|Пабло Андухар (Испания)
|656
|141 (143)
|Павел Котов (Россия)
|443
|147 (147)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|428
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе