Рейтинг ATP. Молчан дебютировал в топ-40, Карацев оттуда выпал

Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.

Финалист Лиона Алекс Молчан дебютировал в топ-40. Аслан Карацев оттуда выпал.

Финалист Женевы Жоау Соуза поднялся на 16 мест, вернувшись в топ-70.

FedEx ATP Rankings

Положение на 23 мая 2022

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