Рейтинг ATP. Молчан дебютировал в топ-40, Карацев оттуда выпал

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Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.

Финалист Лиона Алекс Молчан дебютировал в топ-40. Аслан Карацев оттуда выпал.

Финалист Женевы Жоау Соуза поднялся на 16 мест, вернувшись в топ-70.

FedEx ATP Rankings

Положение на 23 мая 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8660
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 7980
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7075
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5965
5 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 5525
6 (6) Карлос Алькарас (Испания) 4648
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 3945
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3940
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3820
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3805
17 (18) Рейлли Опелка (США) 2180
25 (24) Карен Хачанов (Россия) 1620
38 (47) Алекс Молчан (Словакия) 1163
41 (39) Аслан Карацев (Россия) 1128
63 (79) Жоау Соуза (Португалия) 906
66 (57) Лоренцо Музетти (Италия) 867
78 (67) Бенуа Пэр (Франция) 784
89 (102) Роберто Карбаллес Баэна (Испания) 704
98 (83) Пабло Андухар (Испания) 656
141 (143) Павел Котов (Россия) 443
147 (147) Роман Сафиуллин (Россия) 428

 

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