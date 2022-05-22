Карлос Алькарас: «В прошлом году играл «Ролан Гаррос», чтобы вырасти, получить опыт. В этом уже надеюсь на хороший результат»

19-летний прокомментировал то, что второй раз сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос». В этот раз он приехал в Париж шестой ракеткой мира и чемпионом двух «Мастерсов».

«С тех пор я очень сильно вырос, я уже другой игрок, другой человек. В прошлом году я играл, чтобы вырасти, получить опыт. В этом году я уже надеюсь на хороший результат.

При этом я стараюсь на себя не давить и просто играть. Сейчас я показываю хороший теннис, очень уверен в себе. Стараюсь не думать о давлении, не думать о результатах, о победах, а просто играть».

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