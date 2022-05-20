Медведев не будет судиться с «Уимблдоном»: «У меня нет такого желания»

Даниил Медведев прокомментировал то, что «Уимблдон» могут лишить рейтинговых очков. Такая мера рассматривается как ответ на отстранение россиян и белорусов.

«Я не знаю, я не в Cовете игроков, ходят разные слухи, поэтому не могу сказать больше. Это не в моей власти.

Я не думал о судебном иске [по поводу запрета на участие в «Уимблдоне»]. Если вы спросите адвоката, наверное, можно что-то сделать. Как я уже сказал, не я принимаю решение. Я не пойду в суд и просто буду ждать. Лично у меня нет желания судиться».

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