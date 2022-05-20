Надаль о том, можно ли считать его фаворитом РГ: «Сегодня, в пятницу, я не фаворит. Но случиться может что угодно»

Рафаэль Надаль рассказал о травме стопы. 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» жаловался на проблемы с ногой после поражения от Дениса Шаповалова в Риме.

«В моем случае нечего восстанавливать (улыбается). Но нога уже лучше, поэтому я здесь. Я был очень искренен после матча в Риме. То, что вы увидели, часто происходит на тренировках.

Я приехал, чтобы сыграть в теннис. Если бы я понимал, что не могу, меня бы здесь не было. Я здоров и постараюсь сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

Фаворит ли я? Нет, совсем нет. Я один из кандидатов. Но когда я был фаворитом, мне было не до этого. Сегодня, в пятницу, я не фаворит. Но случиться может что угодно».

Психологически меня не пугает тяжелая сетка. Конечно, в моей половине много хороших игроков. Но это «Большой шлем», и случиться может всякое. Еще очень много предстоит сделать перед тем, о чем вы думаете [возможным четвертьфиналом против Джоковича]».

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