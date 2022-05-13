Рууд о взлете Алькараса: «Интересно, как он проведет вторую часть сезона. Теперь уровень давления будет колоссальным»

23-летний Каспер Рууд рассказал, как воспринимает взлет 19-летнего Карлоса Алькараса.

«Не буду говорить, что переживаю из-за Карлоса, потому что мы все должны признать, что он очень хорош. О его редком таланте мы говорим уже давно, а он еще так молод.

В этом году он один из лучших в мире. Посмотрим, получится ли у него держать эту планку.

Для него все еще в новинку. Но в какой-то момент карьеры каждый сталкивается с трудностями. Будет интересно, как он проведет вторую часть сезона, потому что теперь, когда люди лучше его знают, уровень давления будет колоссальным.

Такие результаты молодого игрока очень мотивируют. Да, я дважды проиграл ему, но надеюсь однажды взять реванш. Хочется верить, что в будущем нас ждут большие матчи. Он обыграл меня в финале Майами, но в будущем я хочу отомстить».

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