Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Руне, Басилашвили – с Ивашко

Теги результаты ATP BMW Open Теннис

Александр Зверев сыграет с Хольгером Руне во втором круге турнира в Мюнхене.

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BMW Open

Мюнхен, Германия

25 апреля – 1 мая 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Александр Зверев (Германия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
27 апреля, 14.05
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Даниэль Альтмайер (Германия)
6:2|6:4
Дата проведения
27 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Николоз Басилашвили (Грузия)
Дата проведения
27 апреля, 15.30
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Максим Кресси (США)
Дата проведения
27 апреля, 17.00
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Оскар Отте (Германия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Юго Гастон (Франция) – Не определен
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

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