Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Руне, Басилашвили – с Ивашко

Александр Зверев сыграет с Хольгером Руне во втором круге турнира в Мюнхене.
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BMW Open
Мюнхен, Германия
25 апреля – 1 мая 2022
ATP 250
Призовой фонд – 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 27 апреля, 14.05
- Дата проведения
- 27 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 27 апреля, 15.30
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
Юго Гастон (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00