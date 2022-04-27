Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Руне, Басилашвили – с Ивашко

Александр Зверев сыграет с Хольгером Руне во втором круге турнира в Мюнхене.

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BMW Open

Мюнхен, Германия

25 апреля – 1 мая 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг