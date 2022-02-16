Чиновник, которого Шуай Пэн обвинила в домогательствах: «Физически она сильнее многих китайских женщин. У человека моего роста с ней ничего бы не получилось»

Бывший вице-премьер Госсовета КНР Гаоли Чжан, известный по делу Шуай Пэн, отверг обвинения в сексуальных домогательствах.

«Шуай Пэн очень успешная спортсменка. Физически она сильнее многих других китайских женщин. Думаю, учитывая ее зрелость и физическое состояние, она способна позаботиться о себе и защитить себя в отношении кого угодно в Китае.

Так что если кто-нибудь моего роста попытался бы предпринять что-то в отношении Шуай Пэн, у него бы ничего не получилось. Вы слишком сильно предались фантазиям.

Если речь шла бы о несовершеннолетней, тогда да. Или о ком-то слабом, тогда я был бы полностью согласен. Но это нельзя применить к Пэн Шуай».

В домогательствах не обвиняла, не пропадала, цензуре не подвергалась. Интервью Шуай Пэн под присмотром чиновника

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