Швентек о 21-матчевой победной серии: «Я мало думаю о том, что произошло и что произойдет»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала 21-матчевую победную серию. Вчера полька обыграла Эмму Радукану со счетом 6:4, 6:4.

«Я мало думаю о том, что произошло и что произойдет. Я просто концентрируюсь на каждом следующем матче и делаю все, чтобы правильно восстанавливаться. Кто-то скажет, что я плыву по течению, но за этим стоит тяжелая работа».

Также она поделилась ожиданиями от полуфинала в Штутгарте против Людмилы Самсоновой.

«Я видела ее результаты, и кажется, что она становится более уверенной в себе и поднимается все выше в рейтинге. Безусловно, за ней стоит понаблюдать, она добилась большого прогресса. Будет интересный матч, но сначала нужно подготовиться тактически».

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