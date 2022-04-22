Швентек выиграла 28 сетов подряд

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №12 Эмму Радукану (6:4, 6:4) и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.

Для польки это 21-я победа подряд. Она выиграла пять матчей в Дохе, потом шесть в Индиан-Уэллс, шесть – в Майами, два в Кубке Билли Джин Кинг и теперь два в Штутгарте. Ее победная серия входит в топ-10 самых длинных с 2000 года.

Также Швентек стала первой женщиной, выигравшей 28 сетов подряд, после Серены Уильямс, сделавшей это между US Open-2012 и Australian Open-2013.

Теперь она сыграет с Людмилой Самсоновой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе