«Женский теннис мне смотреть не нравится, для меня он скучноват». 18-летняя россиянка Шнайдер о целях и кумирах

18-летняя россиянка Диана Шнайдер рассказала, чем мечтает добиться в теннисе. На этой неделе №5 юниорского рейтинга вышла в финал турнира ITF в Оэйраше.
– Хочу выиграть «Большой шлем».
– Любой?
– Надеюсь, что все четыре (смеется).
Также Шнайдер рассказала о своих теннисных кумирах.
– Роджер Федерер.
– А был кто-то из левшей, как вы?
– Левши. Кто у нас левши?
Рафа Надаль хорош, но мне не очень нравилась его игра – когда я была маленькой, он больше тяготел к обороне, а это не мое (смеется). Я люблю доминировать на корте. Но сейчас он намного агрессивнее. И форхенд у него потрясающий.
А женский теннис мне смотреть не нравится, для меня он скучноват. И я стараюсь играть как мужчины, – сказала Шнайдер.
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