Тсонга о победе в Торонто-2014: «Я обыграл Джоковича, Федерера. От меня постоянно этого требовали, а у меня не получалось»

Жо-Вильфред Тсонга, после «Ролан Гаррос» завершающий карьеру, назвал свою главную победу. Он выиграл два «Мастерса» – в Париже в 2008-м и в Торонто в 2014-м, где по пути к титулу прошел Новака Джоковича, Энди Маррея и Роджера Федерера.

«Париж. Потому что тогда все было в новинку. Это был мой первый такой титул, и я его выиграл во Франции. Рядом были друзья детства, родные, первые тренеры, с которыми я работал в семь лет. Все сложилось потрясающе.

Но, конечно, с игровой точки зрения Торонто был прекрасен, потому что я обыграл Джоковича, Федерера. От меня постоянно этого требовали, а у меня не получалось. Обыграть их на одном турнире очень сложно, и тогда мне это удалось после сложного периода. Результат – это одно, но путь к нему тоже очень важен.

И все это очень быстро проходит. Конечно, здорово говорить, что ты выиграл то-то и другое, но важнее всего получить прекрасные воспоминания и человеческий опыт».

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