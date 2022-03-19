Саккари прервала серию из 4 поражений в полуфиналах WTA 1000: «Многие говорили, что я не смогла преодолеть этот барьер. Но я всегда была очень уверена в себе»

высказалась о том, что вышла в финал турнира в Индиан-Уэллс. Она обыграла прошлогоднюю чемпионку (6:2, 4:6, 6:1).

«Я очень волновалась перед матчем, потому что Паула играет не так, как другие девушки. У нее очень мощная игра. Ей явно нравится этот турнир, ведь она выиграла его полгода назад. Но я не прекращала верить в себя.

Думаю, пару геймов я провела слишком пассивно, потом попыталась действовать более агрессивно, но все еще уступала с брейком, и было трудно отыграться, потому что она очень хорошо играла на своей подаче. Но в итоге, хотя я и проиграла второй сет, я действовала агрессивно, что очень помогло мне в третьем сете».

Также Саккари прокомментировала, что впервые одержала победу в полуфиналах 1000, прервав серию из четырех поражений.

«Буду предельно честна: я никогда об этом не задумывалась. Многие говорили мне о полуфиналах и о том, что я не смогла преодолеть этот барьер. Но я никогда об этом не задумывалась, потому что всегда была очень уверена в себе и верила, что скоро это преодолею, и, наверное, это сработало».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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