Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет в Болонье, Гамбурге, Глазго и Малаге. Wild card Сербии перешла Канаде

Объявлены города, в которых 14-18 сентября пройдет групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса.
Ими стали Болонья, Гамбург, Глазго и Малага. В каждом из городов сыграет по одной группе из четырех сборных. Жеребьевка состоится в Лондоне 31 марта.
В групповом этапе выступят:
- прошлогодний финалист Хорватия;
- Сербия, заменившая Россию как сборная с самым высоким рейтингом среди прошлогодних полуфиналистов;
- обладатели wild card Великобритания и Канада (которой перешло приглашение Сербии);
- победители квалификации – Аргентина, Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Швеция и США.
В ноябрьский плей-офф отберутся первые две команды из каждой группы. Город проведения будет объявлен в ближайшее время.