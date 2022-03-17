Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет в Болонье, Гамбурге, Глазго и Малаге. Wild card Сербии перешла Канаде

Объявлены города, в которых 14-18 сентября пройдет групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса.

Ими стали Болонья, Гамбург, Глазго и Малага. В каждом из городов сыграет по одной группе из четырех сборных. Жеребьевка состоится в Лондоне 31 марта.

В групповом этапе выступят:

прошлогодний финалист Хорватия;

Сербия, заменившая Россию как сборная с самым высоким рейтингом среди прошлогодних полуфиналистов;

обладатели wild card Великобритания и Канада (которой перешло приглашение Сербии);

победители квалификации – Аргентина, Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Швеция и США.

В ноябрьский плей-офф отберутся первые две команды из каждой группы. Город проведения будет объявлен в ближайшее время.

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