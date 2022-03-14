Сербия заменит Россию в Кубке Дэвиса, Австралия – в Кубке Билли Джин Кинг

Международная федерация тенниса объявила, какие сборные заменят Россию и Беларусь в финальных турнирах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

В Кубке Дэвиса вместо России сыграет Сербия – сборная с самым высоким рейтингом среди полуфиналистов прошлогоднего розыгрыша. Изначально Сербия получила wild card от организаторов, теперь она перейдет одной из сборных, проигравших в квалификации.

Беларусь сняли с Мировой группы I – вместо нее напрямую прошла Мексика.

В Кубке Билли Джин Кинг место России также займет сборная с самым высоким рейтингом среди прошлогодних полуфиналистов – Австралия. 15-16 апреля Австралия должна была сыграть со Словакией в квалификации. Теперь обе команды пройдут в финальный турнир без борьбы.

Вместо Беларуси в Кубке Билли Джин Кинг сыграет Бельгия – команда, с которой они должны были встретиться в отборе.

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