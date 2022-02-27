Ига Швентек: «Не ожидала, что каждую неделю буду показывать на харде такой высокий уровень тенниса»

прокомментировала свою стабильную игру на харде: она вышла в полуфинал и выиграла турнир 1000 в Дохе.

«Меня это немного ошарашило, потому что я не ожидала, что каждую неделю буду показывать на харде такой высокий уровень тенниса

Я всегда считала себя, как говорили, грунтовой теннисисткой. Я прибавляла на харде, но, конечно, в этом сезоне прогресс ускорился. Здорово проводить матчи, в которых ты легко сохраняешь ритм и продолжаешь играть агрессивно. Сейчас я более агрессивный игрок, и мне это очень нравится, потому что придает уверенности на корте и за его пределами. Иногда это упрощает жизнь на корте».

Швентек о том, что стала играть агрессивнее: «Команде пришлось меня убеждать. Но новый настрой делает матчи проще, и я не знаю, почему была такой упрямой»

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