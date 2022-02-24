Швентек в матче с Соболенко била с форхенда сильнее, чем бьют в ATP

Восьмая ракетка мира в четвертьфинале турнира в Дохе отыграла №2 – 6:2, 6:3.

Швентек впервые в карьере вышла в полуфинал турнира уровня WTA 1000 на харде. Всего это ее третий полуфинал в этом сезоне (ранее дошла до этой стадии на Australian Open и в Дохе). Полька никогда не выходила больше, чем в три полуфинала WTA за год.

По ходу матча с Соболенко средняя скорость форхенда Швентек составляла 128 км/ч – на пять больше, чем средняя скорость форхендов в в 2021-м.

За место в финале она поборется с Марией Саккари.

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