Швентек в матче с Соболенко била с форхенда сильнее, чем бьют в ATP

Теги ATP Qatar Total Open Мария Саккари Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Восьмая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале турнира в Дохе отыграла №2 Арину Соболенко – 6:2, 6:3.

Швентек впервые в карьере вышла в полуфинал турнира уровня WTA 1000 на харде. Всего это ее третий полуфинал в этом сезоне (ранее дошла до этой стадии на Australian Open и в Дохе). Полька никогда не выходила больше, чем в три полуфинала WTA за год.

По ходу матча с Соболенко средняя скорость форхенда Швентек составляла 128 км/ч – на пять больше, чем средняя скорость форхендов в ATP в 2021-м.

За место в финале она поборется с Марией Саккари.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные