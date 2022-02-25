Джокович о депортации из Австралии: «Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили на мировой арене»

прокомментировал январскую депортацию из .

«Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене. Вот почему для меня важна возможность высказаться. Я повторю то, что сказал BBC, потому что мне больше нечего добавить.

Я сделал все, что от меня требовалось. Есть мнение, что у меня были некие привилегии, что я [получил исключение] благодаря своему статусу. Я буду повторять это как попугай, несмотря на то, что BBC вырезали эту часть интервью: за 10 дней до меня чешская теннисистка и хорватский тренер (Рената Ворачова и Филип Сердарушич – Sports.ru) въехали в Австралию с такими же медотводами. Она играла на турнире, он тренировал своего игрока, никаких проблем. Вдруг приезжаю я, и обнаруживается проблема. Почему? Вы мне скажите».

Также он объяснил, почему дал первое интервью после скандала именно BBC.

«Если бы я обратился к кому-то, с кем у меня хорошие отношения, говорили бы: «Вот, он устроил интервью так, чтобы его ни о чем не спрашивали, он избегает неудобных ситуаций, он что-то скрывает». Это главная причина, почему я обратился к BBC. Те, кто больше всего меня критиковал, могли прийти и спросить о чем угодно».

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