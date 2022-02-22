Джокович об австралийском скандале: «У меня много PR-консультантов по всему миру. Для меня было очень важно подготовиться к общению с медиа»

высказался про общение с прессой после депортации из . 20-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, беспокоился ли о своем имидже и консультировался ли с PR-специалистами.

«У меня много PR-консультантов по всему миру. Я работал с людьми из Лондона, вообще-то из нескольких мест по всему миру. Я старался как можно лучше справиться с этой ситуацией, потому что, разумеется, у меня большой опыт общения с медиа, в основном со спортивными, мне комфортно говорить со всеми вами, но в Австралии обстоятельства вышли за рамки и обострились.

Это было связано не только со спортом. Дело, разумеется, касалось множества различных сфер, включая политику. Конечно, для меня было очень важно подготовиться к общению с медиа, понимать динамику, так сказать.

Что касается имиджа – я не знаю. Конечно, за последний месяц или около того было не так много положительных статей обо всей этой ситуации. Но, я думаю, после моего интервью BBC ситуация немного изменилась. Я на это надеюсь. Но понимаю, что до сих пор много домыслов и сомнений.

Я сказал то, что должен был. Я всегда вел себя очень открыто и прозрачно, старался общаться с медиа, которые меня, возможно, критикуют или нет – неважно. Я готов ответить на любой вопрос. Надеюсь, ситуация изменится для меня в лучшую сторону».

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