Организаторы турнира в Петербурге о переносе в Нур-Султан: «Готовы приобрести права на турнир ATP 500 или ATP 1000. Переговорный процесс успешно продвигается»

Организаторы турнира в Санкт-Петербурге объяснили перенос в Нур-Султан. По их словам, это связано с работой по повышению статуса турнира.

«Мы уведомили ATP о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир ATP 500 или ATP 1000.

Переговорный процесс успешно продвигается, и в его рамках осуществляются внутренние процедуры, которые позволяют принять все решения в соответствии с правилам и регламентом ATP. Сейчас мы уже находимся на хорошей стадии и приближаемся к достижению поставленной цели.

При изменении статуса турнира на более высокий, по правилам ATP, мы не могли сохранить за собой лицензию на турнир ATP 250, так как Ассоциация не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира в Санкт-Петербурге. Именно поэтому в качестве первого шага на пути к новому статусу 38-я неделя теннисного календаря была передана нашим партнерам в Казахстане.

Также отметим, что прежняя неделя проведения турнира в Санкт-Петербурге нам не подходила потому, что одновременно с нашими соревнованиями проходят Кубок Лэйвера и Кубок Дэвиса.

Соответственно, вместе с повышением статуса турнир поменяет и место в годовом календаре ATP».

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