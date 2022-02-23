Турнир ATP в Петербурге переедет в Нур-Султан

ATP представила календарь на вторую половину сезона-2022.

Турнир в Петербурге с этого года переедет в Нур-Султан. Astana Open пройдет с 19 по 25 сентября параллельно с турниром в Меце и Кубком Лэйвера.

Кроме того, в тур в полном объеме возвращается азиатская серия. Турниры в этом регионе не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

Также ATP не стала поддерживать WTA и отказываться от турниров в Китае.

Женский теннис все же уходит из Китая из-за Шуай Пэн. Сколько денег они потеряют и что теперь будет? (Спойлер: никто не знает)

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