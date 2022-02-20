Оже-Альяссим о финале против Рублева: «Мы всегда играем три сета, получается очень напряженно»

прокомментировал победу над на турнире в Марселе. В полуфинале №9 в мире победил 7:6, 7:6 и вышел во второй финал подряд.

«Сегодня было сложно, как я и ожидал. Он хорошо играет весь год, и я думаю, что в будущем он станет еще лучше.

Он показал упорство, хорошо подавал в нужные моменты, отыграл брейк-пойнты во втором сете (при счете 3:4 Сафиуллин отыграл четыре шанса на брейк – Sports.ru). Я очень рад, что сумел найти путь к победе и выйти в финал».

За титул Оже-Альяссим сыграет с , которого победил на прошлой неделе в Роттердаме.

«С ним всегда сложно. Мы всегда играем три сета, получается очень напряженно. Надеюсь, мы устроим хорошее шоу для зрителей и я дам себе возможность выиграть трофей».

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