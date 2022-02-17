Бывший №5 ATP Пиолин стал директором «Мастерса» в Париже

Бывшая пятая ракетка мира Седрик Пиолин назначен директором «Мастерса» в Париже. Под его руководством пройдут три следующих турнира.

Пиолин – чемпион пяти турниров и двукратный финалист «Больших шлемов» (US Open-1993 и «Уимблдона»-1997).

С 2003-го по 2009-й он был содиректором парижского турнира, с 2007-го по 2009-й работал в Федерации тенниса Франции, а с 2016-го по 2018-й был заместителем капитана сборной в Кубке Дэвиса.

Напомним, в декабре Ги Форже ушел с поста директора «Мастерса» в Париже и «Ролан Гаррос». «Большой шлем» возглавила Амели Моресмо.

«Мастерс» пройдет на первой неделе ноября.

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