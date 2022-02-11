Фабио Фоньини: «Мне не нравится, во что превращается теннис. Сейчас у каждого бомбы с форхенда, подача – вот и вся игра»

Бывшая девятая ракетка мира Фабио Фоньини рассказал, почему ему не нравится новое поколение теннисистов.

«Честно говоря, когда я завершу карьеру, то перестану смотреть теннис. Мне не нравится, во что превращается теннис. Я же из старого поколения. А сейчас у каждого бомбы с форхенда, подача – вот и вся игра.

Также он прокомментировал вероятное завершение карьеры Хуана Мартина дель Потро.

«Хуан Мартин – мой друг и коллега, поэтому мне грустно. Печально видеть его таким, как сейчас, потому что я знаю настоящего Хуана Мартина – того, кто на равных сражался с Большой четверкой. Как друг, я желаю ему всего наилучшего».

Почему теннисисты такие высокие? Почему постоянно становятся выше? И что делать низким?

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