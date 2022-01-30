«###, опять. Вел с брейком в пятом, но упускаю преимущество». Мысли Надаля после того, как он не подал на матч с Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, о чем думал, когда в пятом сете финала против (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) упустил подачу на титул при счете 5:4.

«Я подумал: «###, опять. Вел с брейком в пятом, но упускаю преимущество». Как в 2012-м, как в 2017-м. Я нервничал, допустил ошибки, но нужно было бороться. Пусть я проиграю, пусть он меня победит, но я не могу сдаться.

В итоге мне немного повезло, а потом я провел отличный последний гейм».

Ну что, теперь Надаль – величайший теннисист в истории?

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