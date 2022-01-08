Адвокаты Джоковича утверждают, что он перенес ковид в декабре. На следующий день после положительного анализа он вручал награды детям

Стали известны подробности об обоснованиях для медицинского исключения, с которым пытался въехать в Австралию.

По данным AFP, адвокаты первой ракетки мира утверждают в судебных документах, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус.

14 декабря Джокович присутствовал на баскетбольном матче «Црвена Звезда» – «Барселона», где контактировал, например, с Найджелом Хэйсом, который 16 декабря тоже сдал положительный тест.

Отметим, что 16 декабря Джокович присутствовал на мероприятии, посвященном выпуску марки в его честь. 17 декабря, согласно сайту Теннисной ассоциации Белграда, он в своем теннисном центре вручал призы лучшим молодым игрокам Сербии.

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Кроме того, по правилам игроки должны были представить документы на медотвод от вакцинации до 10 декабря.

Ранее появилась информация, что Tennis Australia неправильно оповестила игроков об обоснованиях для получения медотвода от вакцинации против коронавируса и болезнь, перенесенная после 31 июля 2021 года, не являлась одним из них.

Также стало известно, что Джокович просит перевести его из гостиницы в Мельбурне, чтобы он мог тренироваться к Australian Open.

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