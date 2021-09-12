«Романтики с большой дороги». Веснина подтвердила, что воры вернули ей олимпийские медали, подарив цветы и конфеты

Бывшая первая ракетка мира в паре сообщила, что ей вернули украденные олимпийский медали.

Напомним, дом Весниной ограбили в сентябре. Преступники украли олимпийские медали и драгоценности.

«Воры вернули медали… Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали… Причем как…

Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали 🥇🥈 и перстень олимпийских чемпионов… 💐🍫

«Романтики с большой дороги» 🙄.

Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому еще несколько недель я их не видела. Это, конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников все еще ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись…

Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается и я уверена, что добро все равно победит…

Спасибо вам всем за слова поддержки и за неравнодушие. Каждый день получала и получаю тысячи сообщений от вас 💌», – написала Веснина.

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