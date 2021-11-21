Анастасия Павлюченкова: «Стивенс меня fucking bitch назвала во время матча. Я после этого думаю: я просто ее ненавижу. А сейчас отлично общаемся»

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью Sports.ru рассказала, с кем у нее был конфликт в туре.

– У меня был конфликт, по-моему, последний раз со Стивенс в Пекине. Она как раз выиграла US Open (речь про 2018-й, Стивенс выиграла «Большой шлем» за год до этого – прим. Sports.ru). Мы играли на центральном корте, ночная сессия. Я выиграла первый сет 7:6, мы играли больше часа. Во втором сете она вела 5:2.

У меня тогда реально болело плечо, я вызываю физио при счете 5:2 и выигрываю два гейма подряд. Но при 5:2 она подавала. Я выиграла два гейма подряд, становится 5:4. Она идет и орет специально: «Ну что, тебе физио помог, да? Ну ты же видишь, у нее травмы травмы нет!» – она это судье говорит. Ну и что у нее нет травмы, что ей помогло, все, смотрите...

В общем, этот диалог 10 минут громко специально. У меня просто ноздри [раздуваются], пар из ушей. Я думаю: «Что ты сказала? Ну-ка иди сюда». Я попыталась доиграть гейм, но не смогла, проиграла 6:4.

И после второго сета – хотя надо было уже сразу идти – я стала на нее орать, пошла на ее сторону. Судья спустилась, начала нас разнимать. Я думала, я ее ударю ракеткой реально. Я в какой-то момент потеряла просто планку (Стивенс выиграла решающий сет 6:4 – Sports.ru).

Многие не знают этой стороны, не видят. Я могу быть очень агрессивной, и благодаря этому я выигрываю много матчей. Я на корте готова убить соперницу. У меня бывают моменты, что мне прям все равно. Все ради победы. Меня приучили с детства: нужно сделать все. Я выигрывать пришла на корт.

– Сейчас вы нормально общаетесь?

– А сейчас мы вообще общаемся отлично. Самое интересное, что я потом в какой-то момент не знала, как себя вести. Такая ситуация была неприятная.

Она меня fucking bitch (гребаная сука – прим. Sports.ru) назвала во время матча. Потому что я в третьем сете хотела смэшем ей в живот сыграть со всей дури специально, но у меня не получилось. Такие кошачьи [бои]. Она очень четко сказала fucking bitch – это было в интернете, вообще везде. Я после этого думаю: я просто ее ненавижу.

А потом спустя какое-то время она тоже была в Совете игроков, и мы наоборот просто супер-мега лучше [стали ладить].

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