Бывший тренер Карацева о телохранителе Никиты Михалкова: «Он личный тренер Путина и Медведева»

Бывший тренер Аслана Карацева Александр Куприн в интервью Sports.ru рассказал, как в своей академии в Таганроге играл в теннис с режиссером Никитой Михалковым.

– Когда в 2008-м начался банковский кризис, я боялся, что у меня кредиторы отнимут академию. Поэтому я занимал у частных лиц, перекредитовывался, мне одалживали валютчики под 10%, я брал в другом месте, чтобы отдать валютчикам.

И вот сидел я как-то на берегу моря и думал, где мне взять 16 миллионов, чертил нули на песке, когда звонит мне запыханный председатель спорткомитета Таганрога:

– Саша, Саша, быстрее! Ты где?

– Деньги собираетесь академии дать? Куда бежать?

– Там Михалков к тебе приехал, езжай встречай срочно.

Я приехал, никакого Михалкова нет, никого нет. Но спустя три дня приезжаю в академию, выхожу из машины – стоит Михалков Никита Сергеевич, куча машин, мэр, телохранители. И ко мне подходит Юра Голубев – человек, 15 лет проработавший личным телохранителем Никиты Сергеевича, его личным тренером по ОФП, мастер в 11 видах спорта, уникальный человек, легенда…

– Подождите, в смысле? В 11 видах спорта?

– Да. Это вообще человек потрясающей судьбы. Он знает всех артистов, вся ФСО его знает в лицо и пропускает на любые мероприятия с участием президента. Однажды мы приехали на 65-летие Михалкова в ГУМе – нас везде пустили, потому что мы были с ним, а он доверенное лицо.



Он личный тренер не только Михалкова, а и Путина, и Медведева. У него много историй, например, как Путина тренировал. Они в тренажерном зале втроем с Михалковым, и Михалков один вес жмет, а Владимиру Владимировичу Юра блинчики-то снимает и поменьше ставит. Путин ему: «А ты мне почему поменьше блины ставишь?» Он рассказывает, что растерялся сначала, а потом говорит: «Владимир Владимирович, у вас весовая категория же поменьше». – «Тогда ладно».

Когда Путин приезжал на дачу к Михалкову, Юра единственный, кто мог находиться в бане, он их парил, и он же охранник, он замыкал всю пирамиду безопасности. Но при всей серьезности это человек-комедия. Он топил для них баню: «Смотрю в окошко, там уже все мигает, все на подъезде, и я решил поддать в баньку парка, только вместо воды плеснул химикат, которым там дезинфицировали все и оставили стоять. Оно как вспыхнет все, дым пошел, вонь страшная. А я сквозь этот дым смотрю в окошко, а в баню уже идет президент с Михалковым». В общем, он выскочил, что-то сказал, договорился, чтобы Михалков сначала Путину экскурсию провел, пока он приведет баню в порядок.

...Так вот он у академии в Таганроге подходит ко мне:

– Как звать-то?

– Александр.

– Юра, очень приятно. Мы тут на полтора месяца. Каждый день будем приезжать играть в теннис.

Они снимали эпизод «Утомленных солнцем 2: Цитадель», так что в итоге там снялись все дети академии. Моей дочке тогда было 13 лет, она у Нади Михалковой снялась пионеркой. И эти полтора месяца для нас превратились в сказку: по утрам на кортах мы играли с Никитой, Аслан тренировался…

– Михалков хорошо играет?

– Неплохо, да. Он же до Тарпищева возглавлял федерацию тенниса. Так вот с кортов мы ехали на съемки. Они снимали бомбардировку, массовые сцены, пиротехника, все падали, очень интересно было.

Миллион историй от тренера, воспитавшего Карацева. Они ездили по миру на деньги валютчиков, играли на нефтяной базе и отказали агенту Тима

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