Бывший тренер Карацева о том, как впервые его увидел: «Меня вытянули посмотреть, я сажусь – и все. Охренеть, думаю»

Юношеский тренер Аслана Карацева Александр Куприн в интервью Sports.ru рассказал, как впервые увидел 14-летнего Карацева на корте. Это произошло на турнире, который был организован в академии Куприна в Таганроге.

– Мой партнер по академии Ваня Потапов прибегает ко мне с круглыми глазами: «Ты такого еще не видел» – «Да ладно? Кто-то лучше тебя играет в теннис?» А Ваня был бы Джоковичем, если бы не грыжа. То, как он играл в теннис, – это просто… Кроме Вани, у меня из авторитетов только Федерер. Так что я ему: «Ой Вань, да кто там? Видишь, у меня бухгалтерия?» Но он: «Пойдем посмотришь».

Он вытянул меня на корт, я сажусь – и все. Охренеть, думаю. 14 лет пацану, а он играет четвертьфинал взрослого турнира с парнем, у которого есть очко , третий сет.

– А что именно вы увидели?

– Легкость, свободу, точечные и достаточно плотные для 14-летнего мальчика удары, уверенную подачу и технику, феноменальную технику.

Сейчас, кстати, все оценили технику Аслана, но это заслуга не моя, а его первого тренера из Израиля. Моя задача была в том, чтобы сохранить то, с чем он приехал, потому что, если не следить, если не играть очень много корзин, можно за два года все растерять. Это очень важно было.

Аслан – визуалист, а с детьми-визуалистами тренеру проще работать.

– Что значит визуалист?

– Как я показываю, так они и делают, плюс они смотрят теннис. Я им сразу говорю: «Домашнее задание – смотришь Федерера, Димитрова», – потому они играют близко к академической технике. И дети-визуалисты потом приходят на корт и повторяют то, что увидели.

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