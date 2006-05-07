Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мадрид (ATP). Второй круг. Джокович играет с Фрицом, Федерер проведет первый грунтовый матч с 2016 года

    Теги Роджер Федерер Новак Джокович результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    Во вторник в Мадриде Роджер Федерер проведет первый грунтовый матч с 2016 года и встретится с Ришаром Гаске, у которого ведет 17:2 в личных встречах.

    Также стартуют первая ракетка мира Новак Джокович и прошлогодний финалист Доминик Тим.

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Новак Джокович (Сербия) Тэйлор Фриц (США)
    4:3
    Дата проведения
    7 мая, 15.01
    Онлайн матча

    Марин Чилич (Хорватия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
    Дата проведения
    7 мая, 16.45
    Онлайн матча

    Рейлли Опелка (США) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    7 мая, 20.00
    Онлайн матча

    Роджер Федерер (Швейцария) Ришар Гаске (Франция)
    Дата проведения
    7 мая, 21.00
    Онлайн матча

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться