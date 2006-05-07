Мадрид (ATP). Второй круг. Джокович играет с Фрицом, Федерер проведет первый грунтовый матч с 2016 года

Во вторник в Мадриде Роджер Федерер проведет первый грунтовый матч с 2016 года и встретится с Ришаром Гаске, у которого ведет 17:2 в личных встречах.

Также стартуют первая ракетка мира Новак Джокович и прошлогодний финалист Доминик Тим.

Сетка турнира здесь.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг