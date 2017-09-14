Шарапова о бывших бойфрендах: «Они все классные. Поэтому я больше не с ними!»
103-я ракетка мира Мария Шарапова в рамках медиатура в поддержку автобиографии ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.
– Ты встречалась с несколькими профессиональными спортсменами. Григор Димитров, Саша Вуячич, по всей видимости, Энди Роддик, Чарли Эберсол...
– А мы весь список собираемся огласить (смеется)? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! Нет, это неправда. Они все классные... Поэтому я больше не с ними!
– Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас ты с кем-нибудь встречаешься?
– Постоянно – нет, – сказала Шарапова.
Sharapova about Dimitrov, Andy Roddick and other ex boyfriends😂 pic.twitter.com/jK2w4778K1— dupla greska (@duplagreska) 14 сентября 2017 г.
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