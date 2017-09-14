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    Шарапова о бывших бойфрендах: «Они все классные. Поэтому я больше не с ними!»

    Теги Саша Вуячич Мария Шарапова Энди Роддик светская хроника видео Григор Димитров

    103-я ракетка мира Мария Шарапова в рамках медиатура в поддержку автобиографии ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.

    Ты встречалась с несколькими профессиональными спортсменами. Григор Димитров, Саша Вуячич, по всей видимости, Энди Роддик, Чарли Эберсол...

    – А мы весь список собираемся огласить (смеется)? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! Нет, это неправда. Они все классные... Поэтому я больше не с ними!

    Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас ты с кем-нибудь встречаешься?

    – Постоянно – нет, – сказала Шарапова.

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