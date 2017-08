19-летняя Осака выбила с US Open действующую чемпионку Кербер, впервые обыграв соперницу из Топ-10

19-летняя японка Наоми Осака, в первом круге US Open обыгравшая действующую чемпионку турнира Анжелик Кербер (6) 6:3, 6:1, впервые в карьере обыграла соперницу из Топ-10.

45-я ракетка мира Осака, в прошлом году в третьем круге US Open упустившая преимущество в решающем сете матча с Мэдисон Киз (5:7, 6:4, 6:7), в конце сезона сыграла в своем первом финале WTA (в Токио проиграла Каролин Возняцки), в в этом году еще ни разу в основных сетках не выигрывала больше двух матчей. В этом месяце, однако, в третьем круге «Премьера» в Торонто она взяла сет у первой ракетки мира Каролины Плишковой, прежде чем сняться с матча из-за травмы.

Во втором круге уроженка Осаки сыграет с победительницей матча Ребекки Петерсон (Q) и Денисы Аллертовой.

UPSET ALERT:@Naomi_Osaka_ takes out defending #USOpen champion, 6th seed Angie Kerber.



Did you see that one coming?! pic.twitter.com/dtCQifGR3L