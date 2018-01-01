android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Даррен Тилл

    Даррен Тилл

    Darren Till
    Родился 24 декабря 1992 | 25 лет
    Гражданство Англия
    Рост и вес 183|77
    Лента| Главное Все Новости
    Еще
    Показывать 
    26 февраля|Sports.ru

    20:19 Даррен Тилл: «Я знаю, что получу пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. И мне все равно, с кем там нужно драться»|16

    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы