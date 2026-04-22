Тилл – о Уайте: «Журналисты боятся задать ему прямые вопросы. А когда спрашивают, он отвечает в стиле: «Кому это интересно?»

Дарен Тилл раскритиковал президента UFC Дану Уайта.

«Я даже не смотрю UFC. Я не могу назвать и половину бойцов, которые там выступают. Ивенты уже не такие интересные.

И меня раздражает медийная сторона. Каждый раз, когда Дана общается с журналистами, создается впечатление, что они боятся задать прямые вопросы. А когда все же спрашивают, он отвечает в стиле: «Кому это интересно?»

Нам это интересно. Мне это интересно. Так дай нормальный ответ. Убери эго. Извини, что так говорю, но меня это реально раздражает. Это просто бесит. Слишком много эго», – сказал Тилл.

Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»