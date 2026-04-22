  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тилл – о Уайте: «Журналисты боятся задать ему прямые вопросы. А когда спрашивают, он отвечает в стиле: «Кому это интересно?»
1

Тилл критикует UFC и Дану Уайта.

Дарен Тилл раскритиковал президента UFC Дану Уайта.

«Я даже не смотрю UFC. Я не могу назвать и половину бойцов, которые там выступают. Ивенты уже не такие интересные. 

И меня раздражает медийная сторона. Каждый раз, когда Дана общается с журналистами, создается впечатление, что они боятся задать прямые вопросы. А когда все же спрашивают, он отвечает в стиле: «Кому это интересно?»

Нам это интересно. Мне это интересно. Так дай нормальный ответ. Убери эго. Извини, что так говорю, но меня это реально раздражает. Это просто бесит. Слишком много эго», – сказал Тилл.

Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoMMA
logoUFC
logoДаррен Тилл
logoДана Уайт
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то кто то это сказал. Деду давно пора отдохнуть, а он промоушен на дно с собой тянет.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
