Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»

Тилл раскритиковал UFC.

Даррен Тилл раскритиковал отсутствие продвижения боев в UFC.

«Куда делись промо, как было с боем АльдоМакгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха. Его эго выходит из-под контроля.

Я считаю, что UFC скатилась в дерьмо, я недоволен этим… Мне жаль это говорить, но последний лондонский ивент был провалом. Вспомните лондонские ивенты, когда дрался Биспинг, например. Меня самого в Лондоне нокаутировали, но атмосфера там была на высоте. Этого больше нет», – сказал Тилл.

Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Макргегор Хабиб, Тиджей Диллашоу- Гарбрандти много других крутых промо роликов было раньше на каждый мэйн ивент. Даррен прав. Юфс начал потихоньку сдавать свои позиции.
Потихоньку?) Они уже их сдали) Турнир Прохазка-Ульберг полностью провалился по продажам
Впервые за долгое время даже не смотрел главный поединок
Кому интересно, посмотрите промо к ЮФС 200, там Кормье с Джонсом должны были драться, это как будто трейлер к блокбастеру крутому, аж мурашки от него
А как они пиарили Нгаану в трейлере к первому бою с Миочичем. А потом, когда Миочич наказал Хищника, резко начали подтирать этот ролик.
Но ролик офигенный был
Дана полез в бокс, начал заниматься иными вещами, у него другие заботы. Это ни к чему для юфс не приведет.
Материалы по теме
Топурия – о возможном поединке с Конором: «Никогда не закрываю двери для таких возможностей... Даже если мы сейчас не на одном уровне»
21 апреля, 07:40
30 главных людей в истории UFC
20 апреля, 19:50
Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»
19 апреля, 07:35
Рекомендуем
Главные новости
Иэн Гэрри обратился к Махачеву: «Мы все ждем тебя, принцесса»
18 минут назад
UFC Fight Night 274: Стерлинг против Залала, Дюмонт – Эдвардс и другие бои
сегодня, 11:20
Сергей Павлович: «Если Перейра будет чувствовать себя хорошо, то у него есть шанс поймать Гана»
сегодня, 10:55
Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»
сегодня, 10:30
Тим Цзю второй раз за год сменил тренерскую команду
сегодня, 10:10
Эдди Хирн: «Джошуа подписал контракт на поединок с Фьюри. В июле он проведет разогревочный бой»
сегодня, 09:35
Майкл Моралес сообщил, что подписал контракт на следующий бой
сегодня, 08:20Фото
Байсангур Сусуркаев: «Сейчас Вартанян мог быть в топе UFC. У него хороший стиль – и борьба на месте»
сегодня, 07:55
Блахович перенес операцию на колене: «Восстановление проходит хорошо. Есть новая дата»
сегодня, 07:45Фото
Календарь боев в MMA и боксе в апреле-2026
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем