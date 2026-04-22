Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»

Даррен Тилл раскритиковал отсутствие продвижения боев в UFC.

«Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор ? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха. Его эго выходит из-под контроля.

Я считаю, что UFC скатилась в дерьмо, я недоволен этим… Мне жаль это говорить, но последний лондонский ивент был провалом. Вспомните лондонские ивенты, когда дрался Биспинг, например. Меня самого в Лондоне нокаутировали, но атмосфера там была на высоте. Этого больше нет», – сказал Тилл.

