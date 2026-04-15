Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
Тилл раскритиковал UFC.
Даррен Тилл считает, что в UFC сейчас только три звездных бойца.
«Я думаю, что UFC сдал позиции. Думаю, Дана зациклился на других вещах. Бои, которые они организуют, не доставляют удовольствия.
Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Есть Илия Топурия, Хамзат Чимаев, Ислам Махачев», – сказал Тилл.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Yahoo Sports
10 комментариев
Перейра
Волк тоже, Ян близкок, чуть медийности не хватает.
Перейра, Волк. Рядом Ян, Мераб, а также Аспинэлл, Валентина, Кайла
Перейра очевидно в этом списке
Уайт действительно чуть направил свою индустрию не в то русло . Уже не ждешь бои как раньше, да и большие бои всё реже и реже
Звезд как и всегда , просто Конор слишком задрал планку .
и Хабиб
Американских суперзвезд без Джона Джонса как будто-то бы вообще нет, только если Гэтжи каким-то чудом не вырубит Топурию
Гейджи, Перейра, Ян, Мераб, Царукян...
Перейра вышел из чата.
