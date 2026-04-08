Даррен Тилл подписал контракт с BKFC
Тилл будет драться на голых кулаках.
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.
Дебютный бой Тилл проведет 30 мая в Бирмингеме (Англия)
Тилл в последний раз выступал в августе, когда нокаутировал Люка Рокхолда в поединке по правилам бокса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BKFC
Тилл мне навсегда запомнится выходом на арену в Ливерпуле под Sweet Caroline. До сих пор мурашки по коже когда пересматриваю.
А ведь как начинал !! Высоко поднятые руки , отличный тайминг , реакция . Чем топ напоминал макчикена только Тилл больше а потом базу и пропал , видимо нашел себя как спарринг партнер
Он пропал после бокового от Масвидаля на O2 Arena, в Лондоне.
