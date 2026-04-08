Даррен Тилл подписал контракт с BKFC

Тилл будет драться на голых кулаках.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.

Дебютный бой Тилл проведет 30 мая в Бирмингеме (Англия)

Тилл в последний раз выступал в августе, когда нокаутировал Люка Рокхолда в поединке по правилам бокса.

