Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Новая генерация» сыграет с «Газпром-Югрой», «Ухта» против КПРФ, другие матчи

С 10 по 12 февраля пройдут матчи 13-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

13-й тур

Первые матчи

10 февраля

Новая генерация – Газпром-Югра – 19.00

Ухта – КПРФ – 19.00

Кристалл – Сибиряк – 19.30

Торпедо – Синара – 20.00

11 февраля

Тюмень – Норильский никель – 12.00

Вторые матчи

11 февраля

Ухта – КПРФ – 15.00

Кристалл – Сибиряк – 16.00

Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00

Торпедо – Синара – 16.30

12 февраля

Тюмень – Норильский никель – 11.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Норильский никель – 49 очков (24 игры), КПРФ – 48 (24), Синара – 44 (24), Газпром-Югра – 39 (24), Ухта – 38 (24), Торпедо – 35 (24), Новая генерация – 31 (24), Тюмень – 30 (24), Кристалл – 16 (24), Сибиряк – 3 (24).