Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Новая генерация» сыграет с «Газпром-Югрой», «Ухта» против КПРФ, другие матчи
С 10 по 12 февраля пройдут матчи 13-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
13-й тур
Первые матчи
10 февраля
Новая генерация – Газпром-Югра – 19.00
Ухта – КПРФ – 19.00
Кристалл – Сибиряк – 19.30
Торпедо – Синара – 20.00
11 февраля
Тюмень – Норильский никель – 12.00
Вторые матчи
11 февраля
Ухта – КПРФ – 15.00
Кристалл – Сибиряк – 16.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00
Торпедо – Синара – 16.30
12 февраля
Тюмень – Норильский никель – 11.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 49 очков (24 игры), КПРФ – 48 (24), Синара – 44 (24), Газпром-Югра – 39 (24), Ухта – 38 (24), Торпедо – 35 (24), Новая генерация – 31 (24), Тюмень – 30 (24), Кристалл – 16 (24), Сибиряк – 3 (24).
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