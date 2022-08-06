Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в португальский «Спортинг»

Теги Синара мини-футбол сборная России Спортинг Антон Соколов Мини-футбол

Российский игрок Антон Соколов перешел в мини-футбольный клуб «Спортинг» из Лиссабона.

С 2016 года спортсмен выступал за команду «Синара» из Екатеринбурга, в составе которой стал чемпионом России сезона-2020/21.

В составе сборной России Соколов завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года.

«МФК «Синара» благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении российского клуба.

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