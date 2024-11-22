Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Семиков, Ардашев, Порошкин, Мальцев выступят в классической «разделке» на 15 км
Большунов выступит в классической «разделке» на этапе Кубка России в Вершине Теи.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Вершина Теи
15 км, классический стиль, раздельный старт
Мужчины
Начало – 8:45 по московскому времени (23 ноября).
Старт-лист
21. Максим Зубцов
22. Антон Тимашов
23. Александр Бакуров
24. Павел Соловьев
25. Евгений Семяшкин
26. Дмитрий Жуль
27. Андрей Собакарев
28. Андрей Ларьков
29. Виктор Жуль
30. Сергей Волков
32. Егор Митрошин
34. Денис Спицов
35. Константин Тиунов
36. Александр Ившин
37. Сергей Забалуев
38. Иван Горбунов
40. Илья Порошкин
42. Артем Мальцев
44. Сергей Ардашев
45. Александр Терентьев
46. Илья Семиков
48. Савелий Коростелев
50. Александр Большунов
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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