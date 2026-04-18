Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»

Салтведт: сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных.

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сейчас намного превосходит россиянина Александра Большунова .

«У Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований, конечно, сказались на его результатах. Не уверен, что у него еще остались силы, чтобы победить лучших в мире, если его снова допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне, что далеко не факт.

Тем не менее перед ним стоит непростая задача – сократить отставание от Клэбо. Сейчас, на мой взгляд, он намного опережает Большунова и всех остальных», – сказал Салтведт.

В минувшем сезоне Клэбо выиграл шесть гонок на Олимпийских играх. Большунов, который не был допущен до международных стартов, завоевал пять золотых наград в финале Кубка России.