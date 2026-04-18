Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»
Журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сейчас намного превосходит россиянина Александра Большунова.
«У Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований, конечно, сказались на его результатах. Не уверен, что у него еще остались силы, чтобы победить лучших в мире, если его снова допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне, что далеко не факт.
Тем не менее перед ним стоит непростая задача – сократить отставание от Клэбо. Сейчас, на мой взгляд, он намного опережает Большунова и всех остальных», – сказал Салтведт.
В минувшем сезоне Клэбо выиграл шесть гонок на Олимпийских играх. Большунов, который не был допущен до международных стартов, завоевал пять золотых наград в финале Кубка России.
15 км бронза
Скиатлон 40 место
Эстафета серебро
Спринт и командный спринт золото
Марафон что ль?
А у него там были шансы?:))
Большунов не может на России.
Думаете, Россия на голову выше мира?