  Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»

Салтведт: сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных.

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сейчас намного превосходит россиянина Александра Большунова.

«У Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований, конечно, сказались на его результатах. Не уверен, что у него еще остались силы, чтобы победить лучших в мире, если его снова допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне, что далеко не факт.

Тем не менее перед ним стоит непростая задача – сократить отставание от Клэбо. Сейчас, на мой взгляд, он намного опережает Большунова и всех остальных», – сказал Салтведт.

В минувшем сезоне Клэбо выиграл шесть гонок на Олимпийских играх. Большунов, который не был допущен до международных стартов, завоевал пять золотых наград в финале Кубка России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Ахаха. Это из серии - "в Италии-26 клэбо взял у Большунова реванш за Пекин-22".
Так если Большунов стал таким немощным, допустите его, тогда и проверим.
Так если Большунов стал таким немощным, допустите его, тогда и проверим.
Так если Большунов стал таким немощным, допустите его, тогда и проверим.
как только будет допущен к соревнованиям вновь возникнет картинка-Большунов за ним толпа4-7 норвежцев 2-3 наших.На финише-БОЛЬШУНОВ потом др.
Интересно, где и в чем именно Клэбо опережает Большунова. Последняя очная встреча была больше четырех лет назад и завершилась для школьника полным фиаско
Ну вот поэтому Большунова никогда не допустят до международных стартов снова - если Александр снова начнёт обыгрывать Клебо, то многие из завоёванных за последние годы Йоханнесом золотых медалей станут считаться "не совсем честными" не только в России, но и в других странах. А это норвежцы позволить не могут.
Ну вот поэтому Большунова никогда не допустят до международных стартов снова - если Александр снова начнёт обыгрывать Клебо, то многие из завоёванных за последние годы Йоханнесом золотых медалей станут считаться "не совсем честными" не только в России, но и в других странах. А это норвежцы позволить не могут.
Простите, я наверное пропустил, а когда на ОИ-22 Клебо не выступил из-за ротовируса, мы где-то объявили золото Большунова "нечестным"?
Простите, я наверное пропустил, а когда на ОИ-22 Клебо не выступил из-за ротовируса, мы где-то объявили золото Большунова "нечестным"?
Это когда он там не выступил?
15 км бронза
Скиатлон 40 место
Эстафета серебро
Спринт и командный спринт золото
Марафон что ль?
А у него там были шансы?:))
Так следующая новость о том что 40 летний Нортуг обогнал Клэбо в марафоне🤣🤣🤣. Почему этот журналист не пишет о том насколько голов выше всех остальных тогда Нортуг?!💪 или начнется нытье в стиле «да Клэбо просто устал и дал себя обыграть»?…ну так а почему тоже самое в отношении Большунова не работает? Почему Сальвед не допускает мысли о том, что Александр просто «позволяет себя обыгрывать» молодежи… ЧР сейчас -самый статусный турнир у наших ребят… а Большунов- 30 кратный ЧР уже🙈😁… Клэбо наверное столько свой чемпионат не выигрывал… Так что вы верните Большунова на лыжню с равными возможностями в подготовке и сервис-поддержке… От тогда и посмотрим кто сильнее. … а так- это все разговоры в пользу бедных
Так следующая новость о том что 40 летний Нортуг обогнал Клэбо в марафоне🤣🤣🤣. Почему этот журналист не пишет о том насколько голов выше всех остальных тогда Нортуг?!💪 или начнется нытье в стиле «да Клэбо просто устал и дал себя обыграть»?…ну так а почему тоже самое в отношении Большунова не работает? Почему Сальвед не допускает мысли о том, что Александр просто «позволяет себя обыгрывать» молодежи… ЧР сейчас -самый статусный турнир у наших ребят… а Большунов- 30 кратный ЧР уже🙈😁… Клэбо наверное столько свой чемпионат не выигрывал… Так что вы верните Большунова на лыжню с равными возможностями в подготовке и сервис-поддержке… От тогда и посмотрим кто сильнее. … а так- это все разговоры в пользу бедных
31-кратный он уже. На финале Чемпионата России взял золото 70 км.
Так следующая новость о том что 40 летний Нортуг обогнал Клэбо в марафоне🤣🤣🤣. Почему этот журналист не пишет о том насколько голов выше всех остальных тогда Нортуг?!💪 или начнется нытье в стиле «да Клэбо просто устал и дал себя обыграть»?…ну так а почему тоже самое в отношении Большунова не работает? Почему Сальвед не допускает мысли о том, что Александр просто «позволяет себя обыгрывать» молодежи… ЧР сейчас -самый статусный турнир у наших ребят… а Большунов- 30 кратный ЧР уже🙈😁… Клэбо наверное столько свой чемпионат не выигрывал… Так что вы верните Большунова на лыжню с равными возможностями в подготовке и сервис-поддержке… От тогда и посмотрим кто сильнее. … а так- это все разговоры в пользу бедных
Если Большунов поддается, то почему сгорал в интервью от "несправедливости"?
Опережает заочно? Давайте , отстраните Клэбо на такой же срок, потом в очной борьбе и решится этот животрепещущий вопрос. А так это циничное бла-бла-бла. Здесь смотрим, здесь рыбу заворачивали. Понимаю, что не хочется упускать возможность объявить себя королями во всех видах, где российские спортсмены могли стать обладателями золотых медалей, но совесть надо иметь всё же.
Можно долго смотреть на опережения Клэбо ввиду полного отсутствия того кого он опережает
Можно долго смотреть на опережения Клэбо ввиду полного отсутствия того кого он опережает
А можно, ровно наоборот, кричать как Степанова - я бы всех порвала, или Большунов и его тренера/болельщики - меня не допускают только потому, что боятся лишится медалей, что опять бред и только Клебо продолжает клепать победы на ЧМ и ОИ, а Большунов и Степанова рассуждают с печки и никто их, кроме пары десятков болельщиков со спортса не слышит и тем более не верит. )
Можно долго смотреть на опережения Клэбо ввиду полного отсутствия того кого он опережает
Клебо во всех гонках опережает всех на мире.
Большунов не может на России.
Думаете, Россия на голову выше мира?
Да, норвеги любят поболтать, допустите а там посмотрим, тем более кроме Большунова у нас есть и другие достойные лыжники, как молодые, так и постарше и которые не раз обыгрывали Клэбо и др. норвегов на лыжне ...
Да, норвеги любят поболтать, допустите а там посмотрим, тем более кроме Большунова у нас есть и другие достойные лыжники, как молодые, так и постарше и которые не раз обыгрывали Клэбо и др. норвегов на лыжне ...
Журналист откуда знает что может Большунов, а что нет. Допустите ег в сезон итам посмотрите, или боитесь. Конечно боятся
Это его местные «эксперты» научили сравнивать гладкое с теплым?
