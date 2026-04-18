Васильев о примирении Губерниева и Вяльбе: «На мой взгляд, вообще не было никакой ссоры. Это такая игра, в которую вовлечены массы людей»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о возможном примирении комментатора Дмитрия Губерниева с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
Губерниев неоднократно критиковал работу Вяльбе в федерации.
«На мой взгляд, вообще не было никакой ссоры. Это была такая игра, в которую были вовлечены большие массы людей, которые переживают, обсуждают. Это абсолютно нормальные и взрослые люди, которые понимают, как все устроено. Зато это обсуждает вся страна.
Серьезно не отношусь к этой ситуации. Не было никакого предмета ссоры. Когда люди начали это обсуждать, все пошло на пользу обоим, даже Свищев подключился. Ситуация была направлена на популяризацию лыж», – сказал Васильев.
Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что конфликт между Губерниевым и Вяльбе разрешится.
Потому что о нем говорил только губерниев. А Вяльбе же если и отвечала, то по принципу: мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас вообще не думаю.