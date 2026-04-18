Губерниев о примирении с Вяльбе: «Нам надо увидеться, все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел!»

Губерниев высказался о примирении и предстоящей встрече с Вяльбе.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о примирении и предстоящей встрече с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе .

Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что конфликт между Губерниевым и Вяльбе разрешится.

– Решение принято. Нам увидеться надо. Все стороны ждут не дождутся этого. Елена Валерьевна как героиня Веры Алентовой скажет: «Как долго я тебя искала». А я скажу: «Чуть больше восьми дней», как герой Алексея Баталова.

Мы встретимся и на троих обговорим наше сотрудничество, и будем работать во славу лыжного спорта, только вперед. У нас впереди очень много дел! Молодец Свищев, который все прекрасно понимает и, конечно, молодец моя подруга Елена Валерьевна.

– Кто проявил инициативу первым?

– Мы со Свищевым, разумеется. Но тут уже неважно. Я давно вынашивал эту идею и ждал назначения. Желаю Дмитрию Александровичу всяческих удач, – сказал Губерниев.