  • Губерниев о примирении с Вяльбе: «Нам надо увидеться, все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел!»
48

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о примирении и предстоящей встрече с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что конфликт между Губерниевым и Вяльбе разрешится.

– Решение принято. Нам увидеться надо. Все стороны ждут не дождутся этого. Елена Валерьевна как героиня Веры Алентовой скажет: «Как долго я тебя искала». А я скажу: «Чуть больше восьми дней», как герой Алексея Баталова.

Мы встретимся и на троих обговорим наше сотрудничество, и будем работать во славу лыжного спорта, только вперед. У нас впереди очень много дел! Молодец Свищев, который все прекрасно понимает и, конечно, молодец моя подруга Елена Валерьевна.

– Кто проявил инициативу первым?

– Мы со Свищевым, разумеется. Но тут уже неважно. Я давно вынашивал эту идею и ждал назначения. Желаю Дмитрию Александровичу всяческих удач, – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Этот флюгер номер один в искусстве переобувания. В мире.
Вспоминаю заголовки, когда он якобы собирался на выборы главы федры сместить Вяльбе и всячески раздувал конфликт с ней (которого, конечно, не было, он его выдумал сам в своей больной голове), попутно рассказывал о какой-то неистовой поддержке своей небинарной персоны - такой же дешёвый блеф. Лишь бы оставаться в инфополе и в заголовках газет. Сейчас кейс уже другой, но схема та же.
однако, поддержка то есть, иначе почему его имя вообще всплывает в теме лыжного спорта, который он даже не комментирует
но вот и новый начальник Свищев говорит, что будет с ним работать, и вся федерация будет, потому и примирение с Вяльбе устраивают
А не было конфликта. Было раздувание из мухи слона - все в стиле губерниева.
Он как только получил звонок из кабинета Свищева, обо всех своих словах до этого сразу забыл. Понял, что ветер подул в другую сторону - и он вместе с ним. Ну такой человек.
Я на миллион процентов уверен, что Губа при виде норвежцев, которых он поливал грязью, первым побежит в десны целоваться
Да, по спискам.
Не знаю, кто там прав, но это переобувание отвратительно.
Оба переобуваторы те еще. Как таких земля носит индивидуумов.
Самый мерзкий персонаж всея медийки РФ.
Губерниев, ты кто такой в лыжном спорте? Ты просто глупая балаболка, над которым вся Россия смеётся.
95% и знать не знают кто такие Вяльбе и Губерниев, а большинство из этих 95% и на лыжах никогда не стояли.
ну уж Губерниева то знают поболее народу в стране, чем Вяльбе, помимо многостаночности в спортивном медиапространстве, он где только не засветился- концерты, митинги, шоу, в том числе на телевидении
из-за этого его и привлекают сейчас, пытаются медийно раскрутить лыжи
С одной стороны у него вроде бы завышенное чсв - из каждого утюга по любой новости дает комментарии, считая себя экспертом

С другой стороны по приказу свыше в секунду переобувается и может уже лизать тому, кого унижал...

уникальный конечно приспособленец
он многожопый, хочет усидеть на нескольких стульях)
Вопрос супер-пупер, а зачем вообще Губер нужен в лыжах, советников у Вяльбе хватает, целая ассоциация специалистов. Какая от него польза будет, только один ор и мат. Бестолковый и злобный комент по жизни. Правильно Вяльбе его неподпускала к общению с лыжниками, он всё и всегда извращает и смакует на спорных ситуациях ...
Реально больной человек
Тут вопрос, на кой он кому нужен.
Назойливая муха.
Вот безпардонность! Обливал человека грязью как мог, теперь хочет с ним встречаться и строить планы! С головушкой что ли не дружит!
Багиян о недопуске к Паралимпиаде-2022: «На тот момент было очень обидно, грустно. Но мы не опустили рук, продолжали трудиться, веря в лучшее»
37 минут назад
Дмитрий Свищев: «Флаг России должен присутствовать не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке»
43 минуты назад
Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»
сегодня, 09:11
Бронзовый призер ОИ-2002 в прыжках в трамплина Роберт Краньец попал в аварию на велосипеде в нетрезвом состоянии
сегодня, 08:09
Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»
сегодня, 06:37
Светлана Ишмуратова: «Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпиаду, психологически подустал»
вчера, 17:25
Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября
вчера, 17:00
Олимпийский призер Панжинский: «Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает»
вчера, 15:46
Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»
вчера, 12:23
Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»
вчера, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
