Губерниев о примирении с Вяльбе: «Нам надо увидеться, все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел!»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о примирении и предстоящей встрече с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что конфликт между Губерниевым и Вяльбе разрешится.
– Решение принято. Нам увидеться надо. Все стороны ждут не дождутся этого. Елена Валерьевна как героиня Веры Алентовой скажет: «Как долго я тебя искала». А я скажу: «Чуть больше восьми дней», как герой Алексея Баталова.
Мы встретимся и на троих обговорим наше сотрудничество, и будем работать во славу лыжного спорта, только вперед. У нас впереди очень много дел! Молодец Свищев, который все прекрасно понимает и, конечно, молодец моя подруга Елена Валерьевна.
– Кто проявил инициативу первым?
– Мы со Свищевым, разумеется. Но тут уже неважно. Я давно вынашивал эту идею и ждал назначения. Желаю Дмитрию Александровичу всяческих удач, – сказал Губерниев.
Вспоминаю заголовки, когда он якобы собирался на выборы главы федры сместить Вяльбе и всячески раздувал конфликт с ней (которого, конечно, не было, он его выдумал сам в своей больной голове), попутно рассказывал о какой-то неистовой поддержке своей небинарной персоны - такой же дешёвый блеф. Лишь бы оставаться в инфополе и в заголовках газет. Сейчас кейс уже другой, но схема та же.
но вот и новый начальник Свищев говорит, что будет с ним работать, и вся федерация будет, потому и примирение с Вяльбе устраивают
Он как только получил звонок из кабинета Свищева, обо всех своих словах до этого сразу забыл. Понял, что ветер подул в другую сторону - и он вместе с ним. Ну такой человек.
из-за этого его и привлекают сейчас, пытаются медийно раскрутить лыжи
С другой стороны по приказу свыше в секунду переобувается и может уже лизать тому, кого унижал...
уникальный конечно приспособленец
Назойливая муха.