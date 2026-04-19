Журналист Салтведт: отсутствие России снизило конкуренцию в ряде видов спорта.

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что отстранение россиян повлияло на уровень конкуренции в ряде видов спорта.

«Прежде всего, отсутствие России в международном спорте остается постоянным напоминанием о том моральном и гуманитарном кризисе, в котором сейчас находится мир. При этом в большинстве видов спорта отсутствие российских спортсменов, к сожалению, не стало критически значимым, хотя, безусловно, есть и очевидные исключения.

Если говорить о футболе, Россия, вероятно, могла бы отобраться на чемпионат мира этим летом при обычных обстоятельствах. Однако вряд ли она была бы одной из ключевых сил турнира, поэтому ее отсутствие практически не влияет на сам чемпионат, за исключением, возможно, коммерческой составляющей и интереса спонсоров к турниру.

В то же время в ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, где на Олимпиаде явно не хватало одной из главных мировых сил. То же самое можно сказать о фигурном катании, лыжных гонках, где это особенно заметно для норвежской аудитории, а также в определенной степени о биатлоне.

Кроме того, без участия России ощутимо снизился соревновательный уровень в международном гандболе. Существенно пострадали и многие виды единоборств, хотя там процесс возвращения спортсменов сейчас идет довольно быстро.

При этом есть и обратный пример – теннис. Это, пожалуй, главный вид спорта, где российские и белорусские спортсмены особенно важны для общего уровня выступлений, но при этом не было введено каких-то по-настоящему жестких санкций. Поэтому присутствие россиян в теннисе фактически сохранялось все это время, а с учетом глобального внимания к этому виду спорта это во многом смягчило общий негативный эффект», – сказал Салтведт.