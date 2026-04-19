  • Норвежский журналист Салтведт: «В ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, фигурного катания и лыж»
Норвежский журналист Салтведт: «В ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, фигурного катания и лыж»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что отстранение россиян повлияло на уровень конкуренции в ряде видов спорта.

«Прежде всего, отсутствие России в международном спорте остается постоянным напоминанием о том моральном и гуманитарном кризисе, в котором сейчас находится мир. При этом в большинстве видов спорта отсутствие российских спортсменов, к сожалению, не стало критически значимым, хотя, безусловно, есть и очевидные исключения.

Если говорить о футболе, Россия, вероятно, могла бы отобраться на чемпионат мира этим летом при обычных обстоятельствах. Однако вряд ли она была бы одной из ключевых сил турнира, поэтому ее отсутствие практически не влияет на сам чемпионат, за исключением, возможно, коммерческой составляющей и интереса спонсоров к турниру.

В то же время в ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, где на Олимпиаде явно не хватало одной из главных мировых сил. То же самое можно сказать о фигурном катании, лыжных гонках, где это особенно заметно для норвежской аудитории, а также в определенной степени о биатлоне.

Кроме того, без участия России ощутимо снизился соревновательный уровень в международном гандболе. Существенно пострадали и многие виды единоборств, хотя там процесс возвращения спортсменов сейчас идет довольно быстро.

При этом есть и обратный пример – теннис. Это, пожалуй, главный вид спорта, где российские и белорусские спортсмены особенно важны для общего уровня выступлений, но при этом не было введено каких-то по-настоящему жестких санкций. Поэтому присутствие россиян в теннисе фактически сохранялось все это время, а с учетом глобального внимания к этому виду спорта это во многом смягчило общий негативный эффект», – сказал Салтведт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Ну есть же не ангажированные и адекватные люди, все понимают что без России очень сильно просидает конкуренция в спорте, это ведь не прибалты которые что есть что нет, никто и не заметит
Ответ Йозе Марино пасует на Эмбаппе
Комментарий скрыт
Ответ Йозе Марино пасует на Эмбаппе
Еще бы неплохо неангажированное мнение про российский спорт, насколько он проседает без международных соревнований. А то вот почитаешь вас или еще кого-то, кто акцентирует внимание на их мнениях, у них, значит, всё плохо, потому что вместо 3,4,5 конкурентов стало 2,3,4... Но в России-то еще хуже, конкуренции вообще нет. И об этом все молчат, никто не говорит по телевизору, никто не доносит чиновникам, великодшуному царю,министр спорта вообще делает вид что такой проблемы нет. Все воды в рот набрали и ждут, когда они дегранут... Сомневаюсь, что Канада, Америка и Швеция сильно прям дегранут условно в хоккее оттого, что нет России, да, неприятно, да, очевидно меньше конкуренции, но она есть, а вот российскому хоккею существенно хуже (ладно хоть с лигой повезло). И так везде, везде к тому, что им плохо без нас, надо добавлять, что нам-то еще хуже... без всех.
адекватная точка зрения, добавить нечего
Ответ Николай Йокич MVP
Он вас как идиотов разводит. Тупо журналист, пишет разные точки зрения - противоположные, а вы клюете и говорите, как же он прав. А на спортс работают недожурналисты с кликбейтными заголовками
Ответ Николай Йокич MVP
+++++
Стоит то же самое написать в комментариях, так в ответ посыпятся обвинения в просмотре Соловьёва, продвижении политики партии и пр. (Хотя как это коррелируется с непринятием позиции отстранения спортсменов по паспорту мне решительно непонятно).
Ответ Kitoglab
Не совсем. Одно дело говорить про конкуренцию которая пострадала, что правда и другое, говорить что нас не пускают, только из за боязни недополучить медали, что не совсем правда.
Ответ Регион-36
На самом деле все в совокупности, для некоторых стран выгоднее, чтобы России не было. Россия все таки занимает квоты, а так получают их более слабые страны и можно и какие то призовые получить и т.д.
Надо же, а соя здесь говорила что хоккейная сборная России даже из группы бы не вышла, и никто ее отсутствие не заметил
Ответ Далер Гайнеев
На Олимпиаде из группы выходят все. На ЧМ в теории не выйти из грцппы может любой. США помню за выживание несколько раз боролись, Швеция на ЧМ 2021 не вышла в плеей офф
Ответ Далер Гайнеев
Эта соя сейчас с тобой в одной комнате ?
Я вот что-то не очень понимаю, как они будут выкручиваться уже на летней олимпиаде через два года? Когда пловцы, к примеру, будут выступать с флагом и гимном, и с флагом же присутствовать на открытии, а пара-тройка допущенных легкоатлетов будет сидеть все время, кроме соревновательного, в номере в нейтральном статусе, без роду без племени. И как бы народ тамошний может задаться вопросом: а вот эти в номере сидят, потому что они русские, из страны-агрессора ( не то что мы ) или потому что не пловцы? Ну то есть в плавках можно с флагом, в трусах нет. Вопросы, вопросы...
Ответ Rygeek
Надо еще прожить эти 2 года.
Ответ spain-hokkey
Нет, ну на перспективу же что-то должно у них быть. Или точно все в Вальгаллу собрались?)
А футбол? Сколько ЛЧ не увидела достойных поражений нашего юбиляра?
Ответ q4v24z74n5
А сколько потерял Реал от того что их не тренирует Мостовой?
Журналист молодец, но он похоже один человек с такой точкой зрения во всей Скандинавии
Наверно европейские спортсмены слишком слабы, если ,прикрываясь политикой, "голосуют" за отстранение спортсменов, прям не желая с ними соревноваться, как будто бы не понимая, что спортсмены не та сила, которая вообще влияет на политику.Они то , европейские спортсмены, почему на своих политиков не влияют, чтобы не пускали израильских, американских спортсменов, и устроивших
геноцид народов Палестины, Ирана, Ливана.
Да потому что это " свои", да и чемпионами легче становиться. Непонятно что с мозгами спортсменов происходит.Хотя взять теннис, Уимблдон 2022, не пускали россиян,там многие спортсмены встали на сторону россиян, а ITA и АTR пригрозили Уимблдону снизить рейтинги.
